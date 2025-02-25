Министр спорта Дегтярев о замечаниях Счетной палаты: «Относимся с большим вниманием. Будем наводить порядок в статистике»

Минспорт ответил на замечания Счетной палаты о числе занимающихся спортом в РФ.

В частности, об этом высказался Михаил Дегтярев , отвечая на вопросы о назначении министром спорта и задачах ведомства.

– В спортивной среде упорно ходил слух, что вы не обрадовались посту министра. Вроде бы в Хабаровске уже все хорошо (ранее Дегтярев был губернатором Хабаровского края – Спортс’’), и если возвращаться в Москву, то на политически бОльшую должность.

– Я оцениваю Минспорт как ключевое министерство. Спортом у нас занимается пока 60% граждан России. Цель – 70%. Это мощный инструмент влияния, целая гуманитарная отрасль. В спорте вращается триллион рублей в год. Поэтому мы и запускаем комплексную госпрограмму в этом году.

И предложение я воспринял с воодушевлением – как солдат президента. С готовностью и благодарностью. Куда и когда направят, туда и пойду. Государственная гражданская служба не сильно от военной отличается.

А что из Хабаровского края я не собирался уезжать – это правда. Потому что строил горизонт до 2031 года – на два губернаторских срока. Об этом говорил публично и, если бы президент разрешил и люди выбрали, в 2026 году продолжил бы работу. Квартиру купил в Хабаровске в 2020-м, госрезиденцию мы вернули в 2021-м в госсобственность, которую предшественники за копейки продали. Настраивался до 2031-го, это правда.

– Вы сказали про 60% занимающихся спортом сейчас – это справедливые цифры? Есть разбор Счетной палаты, где в том числе эти данные ставятся под сомнение.

– Мы с большим вниманием относимся ко всем выводам и замечаниям Счетной палаты.

Статистические формы заполняют регионы, корректность иногда вызывает вопросы. Это правда. Особенно форма 1-ФК по массовому спорту. Формы организованных занятий в спортшколах или в фитнес-центрах сомнений практически не вызывают. По итогам мы сводим информацию, передаем в Росстат.

Последние критерии подсчета были утверждены в 2023 году. Например, для детей 3-5 лет это 75 минут физической активности в неделю, а для молодежи 16-29 лет – 125 минут, и так далее.

Любопытная деталь: многих мы вообще не видим, особенно, тех, кто занимается у себя в квартире, на спортплощадке во дворе. По нашим оценкам, это еще порядка 10%.

Моя рабочая гипотеза пока заключается в том, что приписки в регионах примерно могут быть компенсированы именно индивидуально занимающимися спортсменами.

Будем наводить порядок и в статистике, вопрос цифровизации отрасли спорта стоит в полный рост. Мы этим занимаемся в авральном режиме, – рассказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

Счетная палата растерзала Минспорт – усомнились даже в сакральном числе занимающихся в России

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева