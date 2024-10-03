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Легкоатлетка Хасанова: «Я бы отдала все, что у меня есть – все призовые, все заработанное – чтобы поехать на Олимпиаду»

Легкоатлетка Эльвира Хасанова заявила, что поехала бы на ОИ в нейтральном статусе.

– Перед Олимпиадой было много разговоров о том, стоит ли туда вообще ехать при таком отношении к России. Если бы тебе сказали – ты едешь в нейтральном статусе?

– Я бы поехала. Спортивная жизнь довольно короткая, нужно использовать любой шанс. Кто выступал против поездки? Люди на руководящих должностях, олимпийские чемпионы, которые своего уже добились. Так почему вы отказываете другим в этом праве?

Вы оказались в нужное время в нужном месте, успели себя реализовать. А мы сейчас в другой ситуации, в замкнутом круге, заперты на российских стартах. Нам тоже хочется показать себя на мировом уровне, воспользоваться, возможно, единственным шансом в жизни.

Знаете, за свою карьеру я никогда не выступала под российским флагом. Я пришла в легкую атлетику в 2016-м, когда наших легкоатлетов уже отстранили. Но все прекрасно знали, что мы из России.

На юношеском чемпионате мира в Кении в 2017-м я шла под нейтральным флагом, однако все говорили, что я из России. То же самое было и на других соревнованиях.

Да, мне очень обидно, что я не выступала под флагом своей страны, и я мечтаю о том, что это все-таки случится. Но это не значит, что вообще не должна нигде выступать, раз меня допускают только как нейтрала.

Если ты выступаешь под нейтральным флагом, это вообще не означает, что ты от родины отрекаешься и ее предаешь. Ты просто пользуешься тем шансом, что тебе представляется.

– Да у обычных людей была только одна претензия – пусть платят за все сами и едут.

– Я бы все деньги отдала, что у меня есть, чтобы поехать на Олимпиаду. Все призовые, все заработанное вложила бы – сразу, без малейших раздумий. А если бы не хватило, мне бы помогли близкие люди, помог бы тренер.

Ну разве можно сопоставить деньги и возможность выступить на Олимпиаде? У меня такого шанса может уже не быть, – сказала рекордсменка мира в спортивной ходьбе. 

«Я постоянно просила деньги у родителей». Наша биатлонистка сменила спорт – и уже лидер мирового сезона в легкой атлетике

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Чемпионат.com&raquo;
спортивная ходьба
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