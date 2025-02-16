Джейкоб Киплимо побил мировой рекорд на полумарафоне. Угандийский атлет пробежал 21,1 км за 56:42

Бегун из Уганды Джейкоб Киплимо обновил мировой рекорд в полумарафоне.

16 февраля в Барселоне (Испания) прошел полумарафон Mitja Marato de Barcelona.

Джейкоб Киплимо (призер Олимпийских игр, чемпион мира в полумарафоне) установил новый мировой рекорд на дистанции 21,1 км – 56:42 (темп – 2:42 мин/км).

Киплимо снова вернул рекорд себе. В 2021 году он пробежал Лиссабонский полумарафон за 57:31, но в конце октября 2024 года эфиопский атлет Йомиф Кеджелча улучшил результат на секунду (57:30). Рекорд Йомифа Кеджелчи продержался всего несколько месяцев.