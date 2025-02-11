13

World Athletics может ужесточить правила допуска для спортсменок с высоким уровнем тестостерона

Правила допуска для легкоатлеток с высоким уровнем тестостерона могут ужесточить.

World Athletics опубликовала проект новых правил допуска спортсменок к женским соревнованиям.

Предполагается, что спортсменок с высоким уровнем тестостерона от рождения (носителями гена SRY, который находится на Y хромосоме и определяет сексуальное развитие по мужскому типу) приравняют к трансгендерам и не будут допускать к женским соревнованиям.

По нынешним правилам такие спортсменки могут соревноваться, если снизят уровень тестостерона до определенных значений.

Сейчас World Athletics проводит финальные консультации по этому вопросу, которые завершатся в марте-2025. Если новые правила будут приняты, то для трансгендеров и спортсменок с высоким тестостероном могут создать отдельную категорию.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: World Athletics
World Athletics (IAAF)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Шубенков: «С Коу нереально договориться о нашем возвращении. Нужно дождаться, когда другой к власти придет»
710 января, 13:04
World Athletics сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования почти в три раза – до 13 человек
37 января, 13:24
Сергей Шубенков: «Моя спортивная жизнь идет к закату. Завершение если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то после следующего»
6 января, 11:53
Рекомендуем
Главные новости
Иванюк о «Русской зиме»: «Фактически турнир снова стал международным. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников»
вчера, 06:53
Американец Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в залах
9 февраля, 07:34
Российским легкоатлетам выплатят по 300 тысяч рублей за результат выше норматива ЧЕ-2025 в сезоне
259 февраля, 06:54
Шубенков о ситуации с экипировкой сборной на «Русской зиме»: «Тем, кто без формы, раздали «флажки». Выкрутиться можно»
128 февраля, 21:28
Иванюк о бронзе на «Русской зиме»: «Не получилось хорошо выступить. Чуть‑чуть, возможно, не угадал с формой»
8 февраля, 19:55
«Уровень значительно выше, чем на Играх БРИКС». Аплачкина о соревнованиях «Русская зима»
18 февраля, 19:36
Шубенков сравнил выборы главы МОК с эпизодом сериала «Южный парк»: «Выборы будут между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом»
818 февраля, 17:10
«Русская зима-2025». Лысенко, Кнороз, Соколова, эфиопка Асегу одержали победы, турок Севлер и египтянин Халифа – 2-е, Иванюк и Кочанова – 3-и, Шубенков – 4-й, другие результаты
38 февраля, 16:50
Шубенков о призовых ВФЛА: «Заставляет хорошо тренироваться на высокий результат, а не просто зарплатку в сборной на год продлить. Надо попу рвать и за секундами бегать»
18 февраля, 16:18
Сенатор РФ Алексей Пушков: «Для помешавшегося на трансгендерной «революции» МОК наступили кошмарные дни»
197 февраля, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
217 октября 2024, 16:04
Рекомендуем