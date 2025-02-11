World Athletics может ужесточить правила допуска для спортсменок с высоким уровнем тестостерона
Правила допуска для легкоатлеток с высоким уровнем тестостерона могут ужесточить.
World Athletics опубликовала проект новых правил допуска спортсменок к женским соревнованиям.
Предполагается, что спортсменок с высоким уровнем тестостерона от рождения (носителями гена SRY, который находится на Y хромосоме и определяет сексуальное развитие по мужскому типу) приравняют к трансгендерам и не будут допускать к женским соревнованиям.
По нынешним правилам такие спортсменки могут соревноваться, если снизят уровень тестостерона до определенных значений.
Сейчас World Athletics проводит финальные консультации по этому вопросу, которые завершатся в марте-2025. Если новые правила будут приняты, то для трансгендеров и спортсменок с высоким тестостероном могут создать отдельную категорию.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: World Athletics
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