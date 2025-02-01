Прыжки в высоту. «Битва полов». Лысенко победил, Кочанова – 2-я, Королева – 3-я

Прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на турнире «Битва полов».

«Битва полов»

Москва

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,29

2. Мария Кочанова – 1,95

3. Кристина Королева – 1,95

В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Мужской прыжок на 2,29 метра согласно таблице стоит 1170 очков и равен женскому прыжку на 1,95 м. Лысенко опередил Кочанову и Королеву по меньшему количеству затраченных попыток на последней высоте.