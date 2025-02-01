Прыжки в высоту. «Битва полов». Лысенко победил, Кочанова – 2-я, Королева – 3-я
Прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на турнире «Битва полов».
«Битва полов»
Москва
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,29
2. Мария Кочанова – 1,95
3. Кристина Королева – 1,95
В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Мужской прыжок на 2,29 метра согласно таблице стоит 1170 очков и равен женскому прыжку на 1,95 м. Лысенко опередил Кочанову и Королеву по меньшему количеству затраченных попыток на последней высоте.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем