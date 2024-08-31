Лысенко и Слепова победили на турнире «Новая высота» в Прохладном, Ласицкене – 4-я
Мария Ласицкене стала четвертой на турнире «Новая высота» в Прохладном
«Новая высота»
Прохладный
Прыжки в высоту
Женщины
1. Дарья Слепова – 1,91
2. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
3. Мария Кочанова – 1,88
4. Мария Ласицкене – 1,88
Мужчины
1. Данил Лысенко – 2,31
2. Ярослав Кутковой – 2,20
3. Степан Веткин – 2,20
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости