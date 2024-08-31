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Лысенко и Слепова победили на турнире «Новая высота» в Прохладном, Ласицкене – 4-я

Мария Ласицкене стала четвертой на турнире «Новая высота» в Прохладном

«Новая высота»

Прохладный

Прыжки в высоту

Женщины

1. Дарья Слепова – 1,91

2. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

3. Мария Кочанова – 1,88

4. Мария Ласицкене – 1,88

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,31

2. Ярослав Кутковой – 2,20

3. Степан Веткин – 2,20

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
logoсборная России жен
результаты
прыжки в высоту
logoсборная Беларуси жен
logoМария Ласицкене
logoДанил Лысенко
Мария Кочанова
logoКарина Демидик
Ярослав Кутковой
Дарья Слепова
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