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Дегтярев обсудил развитие студенческого спорта с генеральным секретарем FISU

Михаил Дегтярев и генсек FISU в Лозанне обсудили развитие студенческого спорта.

Встреча прошла в рамках поездки министра спорта РФ в Швейцарию. 

«С исполнительным директором – Генеральным секретарем Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом встретились в штаб-квартире организации, также находящейся в Лозанне.

Обсуждали вопросы развития студенческого спорта. Для нас это направление одно из приоритетных.

Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин: «В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни».

Мы ведем работу по укреплению позиций студенческого спорта, в том числе в нормативном поле. Тесно взаимодействуем с Российским студенческим спортивным союзом. РССС определена важная роль в реализации плана развития студенческого спорта. В числе задач организации – выстраивание системы соревнований, создание студенческих спортивных лиг, трансляция ценностей олимпийского спортивного движения в студенческой среде.

Поблагодарил Маттиаса Ремунда за приглашение нашей делегации к участию во Всемирных студенческих играх в Германии и 39-ой Генеральной Ассамблее FISU.

Мы вспоминали успешный опыт проведения крупных спортивных событий в России: Всемирную летнюю универсиаду в Казани в 2013 году, Форум FISU в Красноярске в 2018 году, Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске в 2019 году.

Обсуждали в штаб-квартире FISU участие российской делегации во Всемирном форуме организации в 2026 году в Швеции.

Предложил рассмотреть Россию в качестве возможной площадки для проведения в 2028 году такого форума, а также проведения в Алтайском крае также в 2028 году Чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ.

Подчеркнул, что в России мы уделяем большое внимание научному и методическому развитию студенческого спорта. Важной для нас является здоровьесберегающая программа Healthy Campus.

Уже 17 российских университетов участвуют в ней. 6 из них удостоились высшей оценки проекта и получили платиновый сертификат. Именно Маттиас Ремунд является руководителем этой программы.

Пригласил команду FISU стать участником Восточного экономического форума во Владивостоке (он проходит на базе кампуса Дальневосточного федерального университета) и главного спортивного форума нашей страны – «Россия – спортивная держава» в Самаре», – рассказал Дегтярев в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
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