Отец легкоатлета Чермошанского о травме сына: «Восстановление идет тяжело и дорого. Идем постепенно, проблема серьезная»

Отец легкоатлета Чермошанского рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.

8 июля на Кубке России в Чебоксарах прыгун в длину Артем Чермошанский неудачно приземлился после одной из попыток. У спортсмена случился вывих голени, также были порваны связки колена.

«Восстановление Артема идет тяжело и дорого. Идем постепенно, проблема серьезная, поэтому к ее решению надо также серьезно подходить. Работаем, если все будет нормально, то, может быть, в марте на сбор он поедет. Тогда, возможно, Артем приступит к первым тренировкам.

Прогнозы, когда он сможет вернуться на соревнования, я пока боюсь давать. Ему ни в коем случае нельзя спешить. Сначала Артему нужно полностью восстановиться, и только потом будем говорить, когда он может вернуться в спорт», – сказал отец и тренер спортсмена Игорь Чермошанский.