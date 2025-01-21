Отец легкоатлета Чермошанского о травме сына: «Восстановление идет тяжело и дорого. Идем постепенно, проблема серьезная»
Отец легкоатлета Чермошанского рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.
8 июля на Кубке России в Чебоксарах прыгун в длину Артем Чермошанский неудачно приземлился после одной из попыток. У спортсмена случился вывих голени, также были порваны связки колена.
«Восстановление Артема идет тяжело и дорого. Идем постепенно, проблема серьезная, поэтому к ее решению надо также серьезно подходить. Работаем, если все будет нормально, то, может быть, в марте на сбор он поедет. Тогда, возможно, Артем приступит к первым тренировкам.
Прогнозы, когда он сможет вернуться на соревнования, я пока боюсь давать. Ему ни в коем случае нельзя спешить. Сначала Артему нужно полностью восстановиться, и только потом будем говорить, когда он может вернуться в спорт», – сказал отец и тренер спортсмена Игорь Чермошанский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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