Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене

Чемпион Европы 2015 года в десятиборье Илья Шкуренев пропустит зимний сезон.

Личный тренер спортсмена Олег Урмакаев сообщил, что Шкуренев перенес операцию.

«Илья в июле перенес достаточно серьезную операцию на травмированном колене, сейчас у него идет процесс восстановления.

Зимний сезон он вынужден пропустить, а к летнему планирует полностью восстановиться. Илья полон решимости вернуться в спорт и вновь бороться за медали», – сказал Урмакаев.