Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
Чемпион Европы 2015 года в десятиборье Илья Шкуренев пропустит зимний сезон.
Личный тренер спортсмена Олег Урмакаев сообщил, что Шкуренев перенес операцию.
«Илья в июле перенес достаточно серьезную операцию на травмированном колене, сейчас у него идет процесс восстановления.
Зимний сезон он вынужден пропустить, а к летнему планирует полностью восстановиться. Илья полон решимости вернуться в спорт и вновь бороться за медали», – сказал Урмакаев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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