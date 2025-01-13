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Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене

Чемпион Европы 2015 года в десятиборье Илья Шкуренев пропустит зимний сезон.

Личный тренер спортсмена Олег Урмакаев сообщил, что Шкуренев перенес операцию.

«Илья в июле перенес достаточно серьезную операцию на травмированном колене, сейчас у него идет процесс восстановления.

Зимний сезон он вынужден пропустить, а к летнему планирует полностью восстановиться. Илья полон решимости вернуться в спорт и вновь бороться за медали», – сказал Урмакаев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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многоборье
logoИлья Шкуренев
травмы
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