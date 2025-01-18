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FISU готова рассмотреть допуск российских спортсменов до Универсиады

Международная федерация университетского спорта (FISU) готова рассмотреть допуск россиян и белорусов до соревнований.

Как сообщили в FISU, спортсмены из обеих стран смогут выступить на летней Универсиаде-2025, если международные федерации предоставят им возможности пройти отбор в нейтральном статусе.

«FISU следует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из России и Беларуси, которые применяются международными федерациями, ответственными за квалификационные требования в каждом виде спорта.

Соответствующие международные федерации несут ответственность за установление нейтральности наряду с другими критериями перед любым возможным участием.

Мы действительно будем следовать решениям/рекомендациям международных федераций», – заявили в FISU.

13–23 января в Италии проходит зимняя Универсиада. Летние соревнования состоятся 16–27 июля в Германии.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
FISU
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