FISU готова рассмотреть допуск российских спортсменов до Универсиады

Международная федерация университетского спорта (FISU ) готова рассмотреть допуск россиян и белорусов до соревнований.

Как сообщили в FISU, спортсмены из обеих стран смогут выступить на летней Универсиаде-2025 , если международные федерации предоставят им возможности пройти отбор в нейтральном статусе.

«FISU следует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из России и Беларуси, которые применяются международными федерациями, ответственными за квалификационные требования в каждом виде спорта.

Соответствующие международные федерации несут ответственность за установление нейтральности наряду с другими критериями перед любым возможным участием.

Мы действительно будем следовать решениям/рекомендациям международных федераций», – заявили в FISU.

13–23 января в Италии проходит зимняя Универсиада. Летние соревнования состоятся 16–27 июля в Германии.