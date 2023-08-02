Международная федерация университетского спорта не определилась со сроками допуска россиян

Теги МОК Универсиада FISU Леонц Эдер Легкая атлетика

В Международной федерации университетского спорта (FISU) не смогли назвать сроки возвращения россиян к соревнованиям под эгидой организации.

Ранее стало известно, что летняя Универсиада в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа пройдет без участия россиян.

«Мы находимся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), международными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом.

На данный момент я не могу назвать вам [по допуску] какие-либо сроки», – сказал исполняющий обязанности FISU Леонц Эдер, чьи слова цитирует Inside the Games.

Изначально планировалось, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге, но FISU отказалась от проведения соревнований из-за боевых действий на Украине.

«Екатеринбург сможет принять соревнования не раньше 2029 года. И пока что мы не открыли подачу заявок на 2031-й, поэтому на данный момент такой вопрос не ставится», – добавил Эдер.

 

Опубликовал Ян Мельник

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5 комментариев

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Ярик01
Почему китайские братья не стукнут по столу и не потребуют допустить на их мероприятие?
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OldRedWhite
А на этот , прости Господи , Фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге , хоть допустят россиян ?
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