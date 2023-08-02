Международная федерация университетского спорта не определилась со сроками допуска россиян
В Международной федерации университетского спорта (FISU) не смогли назвать сроки возвращения россиян к соревнованиям под эгидой организации.
Ранее стало известно, что летняя Универсиада в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа пройдет без участия россиян.
«Мы находимся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), международными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом.
На данный момент я не могу назвать вам [по допуску] какие-либо сроки», – сказал исполняющий обязанности FISU Леонц Эдер, чьи слова цитирует Inside the Games.
Изначально планировалось, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге, но FISU отказалась от проведения соревнований из-за боевых действий на Украине.
«Екатеринбург сможет принять соревнования не раньше 2029 года. И пока что мы не открыли подачу заявок на 2031-й, поэтому на данный момент такой вопрос не ставится», – добавил Эдер.
5 комментариев