Российские и белорусские спортсмены не выступят на летней Универсиаде в китайском Чэнду

Теги Олимпийская сборная России Универсиада олимпийская сборная Беларуси FISU ТАСС Легкая атлетика

Спортсмены из России и Беларуси не выступят на летней Универсиаде в китайском Чэнду.

Об этом во сообщил глава пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU) Оливье ван Богарт.

«Это так», – ответил ван Богарт на вопрос, действительно ли российские и белорусские спортсмены не примут участия в Универсиаде. 

Универсиада пройдет с 28 июля по 8 августа. Срок подачи индивидуальных заявок на участие в соревнованиях истек в конце июня. 

Изначально планировалось, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге. 29 апреля 2022 года исполнительный комитет FISU принял решение о переносе турнира в Китай.

2 комментария

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Назар Игорь
Вот и наш "лучший друг" Китай лëг под FISU.
+4
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Олег Мохов
а что случилось и почему в Беларуси оказалось ядерное оружие?
0
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