Российские и белорусские спортсмены не выступят на летней Универсиаде в китайском Чэнду

Спортсмены из России и Беларуси не выступят на летней Универсиаде в китайском Чэнду.

Об этом во сообщил глава пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU) Оливье ван Богарт.

«Это так», – ответил ван Богарт на вопрос, действительно ли российские и белорусские спортсмены не примут участия в Универсиаде.

Универсиада пройдет с 28 июля по 8 августа. Срок подачи индивидуальных заявок на участие в соревнованиях истек в конце июня.

Изначально планировалось, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге. 29 апреля 2022 года исполнительный комитет FISU принял решение о переносе турнира в Китай.