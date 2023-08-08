Сборная Китая победила в медальном зачете летней Универсиады в Чэнду

Теги Универсиада олимпийская сборная Китая FISU Легкая атлетика

Китайские спортсмены стали победителями медального зачета летней Универсиады в Чэнду.

Соревнования проходили с 28 июля по 8 августа 2023 года. 

Сборная Китая завоевала 103 золотые, 40 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Второе место заняла команда Японии (21-29-43), третье – Южная Корея (17-18-23). Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в соревнованиях. 

Универсиада-2023 должна была пройти в Екатеринбурге, однако весной 2022 года исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) перенес соревнования в Китай. 

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