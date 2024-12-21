Сергей Клевцов: «Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых»
Легкоатлет Сергей Шубенков будет выступать в зимнем сезоне.
Об этом сообщил личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Клевцов.
«Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых. На недавнем чемпионате Омской области он пробежал 60 метров с барьерами за 8,11 секунды», – сказал Клевцов.
Сообщается, что Шубенков планирует открыть 2025 год Рождественским турниром в Екатеринбурге, затем он собирается выступить в Беларуси, в начале февраля на «Русской зиме» и завершить зимний сезон чемпионатом России в помещении, который пройдет в Москве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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