Легкоатлет Сергей Шубенков будет выступать в зимнем сезоне.

Об этом сообщил личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Клевцов.

«Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых. На недавнем чемпионате Омской области он пробежал 60 метров с барьерами за 8,11 секунды», – сказал Клевцов.

Сообщается, что Шубенков планирует открыть 2025 год Рождественским турниром в Екатеринбурге, затем он собирается выступить в Беларуси, в начале февраля на «Русской зиме » и завершить зимний сезон чемпионатом России в помещении, который пройдет в Москве.