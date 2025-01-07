Шубенков о 6-м месте на «Рождественских стартах»: «Никакой растерянности нет. Оценю результат на четыре с минусом по пятибалльной системе»
На турнире в Екатеринбурге Шубенков занял 6-е место в беге на 60 м с барьерами с результатом 7,91. Победителем забега стал Анатолий Киселев (7,67).
«Стартовый разгон получился неплохой для меня, но я допустил ошибки на дистанции. Более грязный бег получился в финале, чем в квалификации, там я пробежал нормально, но не быстро. Но пока вот так могу. Хотя я всегда долго вкатываюсь, мне это тяжело пока дается.
Оценю этот результат на четыре с минусом по пятибалльной системе. Да, сегодня только шестое место, ребята бегут 60 метров, а я не успеваю их догнать. Думаю, набегу, как летом, а барьеры закончились уже.
Но никакой растерянности от результата нет, я же добавляю по ходу сезона, пятнадцать сотых секунды скинул с омского результата», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.
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