Шубенков о 6-м месте на «Рождественских стартах»: «Никакой растерянности нет. Оценю результат на четыре с минусом по пятибалльной системе»

Сергей Шубенков прокомментировал свое выступление на «Рождественских стартах».

На турнире в Екатеринбурге Шубенков занял 6-е место в беге на 60 м с барьерами с результатом 7,91. Победителем забега стал Анатолий Киселев (7,67).

«Стартовый разгон получился неплохой для меня, но я допустил ошибки на дистанции. Более грязный бег получился в финале, чем в квалификации, там я пробежал нормально, но не быстро. Но пока вот так могу. Хотя я всегда долго вкатываюсь, мне это тяжело пока дается.

Оценю этот результат на четыре с минусом по пятибалльной системе. Да, сегодня только шестое место, ребята бегут 60 метров, а я не успеваю их догнать. Думаю, набегу, как летом, а барьеры закончились уже.

Но никакой растерянности от результата нет, я же добавляю по ходу сезона, пятнадцать сотых секунды скинул с омского результата», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.