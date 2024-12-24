Дмитрий Чернышенко: «Ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству в МОК – он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях»
Чернышенко заявил, что Россия будет работать с любым законно избранным главой МОК.
Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации Томас Бах покидает свой пост.
«Мы, конечно, будем работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета... И сейчас со сменой руководства мы ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организацией, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях», – сказал вице-премьер РФ.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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