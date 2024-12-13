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В честь 25-летия Центра спортивной подготовки спортсменам выплатят по 50 тысяч рублей, тренерам – по 100 тысяч

Спортсмены и тренеры получат денежные премии в честь 25-летия ЦСП.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, которого сегодня избрали на пост главы ОКР.

«Важный компонент успеха — консолидация всех ресурсов в нашей общей экосистеме Минспорта, Олимпийского комитета России, регионов. Спортивные базы должны быть постоянно загружены сборами, соревнованиями. Финансы должны доходить до каждого атлета.

Хочу проинформировать, что сегодня подписаны приказы в честь 25‑летия Центра спортивной подготовки. Вместо торжественных банкетов каждый атлет получит премию в размере 50 тысяч рублей, каждый тренер – по 100 тысяч рублей», – приводит слова Дегтярева сайт ОКР. 

Директор ЦСП Георгий Брюсов в телеграм-канале сообщил, что премии будут выплачены 1657 тренерам и 2353 спортсменам.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Олимпийский комитет России
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Центр спортивной подготовки
деньги
Георгий Брюсов
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