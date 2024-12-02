Выборы главы WADA пройдут 29 мая 2025 года

Выборы главы Всемирного антидопингового агентства пройдут 29 мая 2025 года .

Заявки от кандидатов будут приниматься до 31 января.

Также в мае 2025-го будет избран вице-президент организации.

Действующим главой WADA является поляк Витольд Банька . Он возглавляет агентство с 2020 года.