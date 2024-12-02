Выборы главы WADA пройдут 29 мая 2025 года
Выборы главы Всемирного антидопингового агентства пройдут 29 мая 2025 года .
Заявки от кандидатов будут приниматься до 31 января.
Также в мае 2025-го будет избран вице-президент организации.
Действующим главой WADA является поляк Витольд Банька. Он возглавляет агентство с 2020 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: WADA
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