Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили

Метатель молота Валерий Пронкин стал спортсменом года в России по версии Министерства спорта.

Накануне ему торжественно вручили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России: спортсмен года».

В прошедшем сезоне Пронкин выиграл все старты, в которых участвовал (включая Игры БРИКС и чемпионат России), установил личный рекорд и забрал миллион рублей за выполненный олимпийский норматив. Но все равно награда удивила многих – включая и самого Пронкина.

Вот его монолог.

«Хотел взять с собой на церемонию тренера, но мне не разрешили»

– Я даже не знал, что такая номинация существует. Тренер сказал недели полторы назад, что я вошел в шорт-лист, но все еще вилами по воде. Потом увидел во «ВКонтакте», что действительно номинирован. Ну, и стало понятно, что нужно туда идти.

А я на сборе в Новогорске, из вещей с собой только джинсы и спортивная форма. Пришлось купить костюм, второй в жизни. Первый был свадебный.

Обстановка там была очень торжественная. Впервые увидел министра спорта, Ирину Винер, многих легенд... Столько звезд, со всеми даже не успел познакомиться.

Жалко, что пришел один: супруга дома, воспитывает ребенка, а тренера мне не разрешили с собой взять. Сказали, что есть ограничения по количеству гостей.

Когда объявляли победителей, у меня сердце билось ударов 200 в минуту. Удивился очень сильно. Лично я проголосовал бы за Илью Набокова. Я люблю хоккей, болею за нижегородское «Торпедо» и московское ЦСКА. Илья в «Металлурге» провел классный сезон, тащил невероятные шайбы. Он мой фаворит.

«Знаю, что Игры БРИКС критиковали. Но есть люди, которые всегда чем-то недовольны»

– Я из Нижнего Новгорода, у нас популярнее всего хоккей и футбол. Вырос на так называемой «Будке». Это помещение площадью где-то 10х7 метров, внутри два небольших зала. Один с сеткой для метаний, другой – штанга плюс раздевалка. Рядом два самодельных сектора, где можно метать. Там выросло много сильных спортсменов: великая Наталья Садова, Николай Седюк, Илья Коротков...

Сейчас в городе готов новый сектор для метаний. Надеюсь, после зимы зальют сам круг и у нас можно будет проводить большие соревнования.

Этот сезон у меня по результатам был лучшим. Пусть и внутри страны, но не проиграл ни одного старта. В моем виде сильные белорусы, есть с кем пободаться. Конечно, когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши внутренние старты по организации становятся лучше. Что сейчас и что было лет пять назад – небо и земля.

В этом сезоне особенно понравились Игры БРИКС. Было много народу, нас поддерживали прямо как на зарубежных стартах.

Мне там еще удалось выиграть в свой день рождения. Да, я знаю, что эти соревнования потом критиковали, но знаете: есть люди, которые всегда чем-то недовольны. А я был искренне рад, мне все понравилось. Везде флаги разных стран, много участников, жили в деревне Универсиады... Круто было!

«После Олимпиады в Токио пришлось удалиться из соцсетей»

– У меня тоже были непростые времена. В 2017-м поехал на чемпионат мира без флага. Но тогда нам важнее всего было доказать, что в России есть чистые спортсмены. Хотел, чтобы мир увидел: нет такого, что у нас все поголовно жрут допинг, как выставляли западные СМИ. Взял там серебро, оно для меня очень ценное.

Потом была Олимпиада в Токио, не самая удачная.

После нее мне с левых аккаунтов стали писать гадости про то, что я не достоин места в команде и так далее (Пронкин вошел в десятку спортсменов, которые поехали на Игры от России, но занял в Токио 8-е место – Спортс’‘). Пришлось удалиться из соцсетей, так до сих пор полностью и не восстановился.

Было тяжело, переживал. Но перевернул эту страницу и живу дальше.

Мы в легкой атлетике ждем возвращения на мировую арену, получается, уже 9 лет. Нас то выпустят, то обратно закроют...

Мне, наверное, относительно повезло, потому что метать можно долго. Тренер говорит, что настоящее метание молота начинается после 30 лет. Мне вот летом исполнилось 30, но пока, если честно, все только тяжелее стало. Дольше восстанавливаюсь, сложнее даются тренировки. Тренеру верю – посмотрим, может, еще все изменится.

Для меня главное, чтобы когда нас выпустят, я был готов. Поэтому я ничего не жду, а стараюсь максимально тренироваться и выступать. И верю, что когда-нибудь мы вернемся на мировую арену.

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith/Getty Images; РИА Новости /Григорий Сысоев; ;