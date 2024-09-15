Полина Кнороз: «В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет»

Полина Кнороз считает, что у Дюплантиса в ближайшие 10 лет не будет конкурентов.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира (6,26 м).

– Думаю, что никто, в том числе сам Арман , не знает, где предел его возможностей. Уверена, что он еще многократно поднимет планку мирового рекорда.

– Будут ли у него равные по потенциалу соперники в ближайшие 10 лет?

– В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет!

– Возможно ли будет побить рекорд шведского феномена, если он достигнет отметки в 6,50 и выше?

– Ничего невозможного в этой жизни нет! Когда прыгал Сергей Бубка , казалось, что его рекорды навсегда, но потом пришел Рено Лавильени и улучшил результат Бубки. Наше поколение полагало, что он феномен, чей рекорд невозможно будет переписать. Сейчас – эпоха Дюплантиса, но и его достижения когда-нибудь будут побиты.

– Как и рекорд Елены Исинбаевой?

– Именно так. Нет сомнений, что настанет момент, когда женщина прыгнет выше 5,06, – считает российская прыгунья с шестом.