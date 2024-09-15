Полина Кнороз: «В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет»
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира (6,26 м).
– Думаю, что никто, в том числе сам Арман, не знает, где предел его возможностей. Уверена, что он еще многократно поднимет планку мирового рекорда.
– Будут ли у него равные по потенциалу соперники в ближайшие 10 лет?
– В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет!
– Возможно ли будет побить рекорд шведского феномена, если он достигнет отметки в 6,50 и выше?
– Ничего невозможного в этой жизни нет! Когда прыгал Сергей Бубка, казалось, что его рекорды навсегда, но потом пришел Рено Лавильени и улучшил результат Бубки. Наше поколение полагало, что он феномен, чей рекорд невозможно будет переписать. Сейчас – эпоха Дюплантиса, но и его достижения когда-нибудь будут побиты.
– Как и рекорд Елены Исинбаевой?
– Именно так. Нет сомнений, что настанет момент, когда женщина прыгнет выше 5,06, – считает российская прыгунья с шестом.
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