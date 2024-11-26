Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА
Юрий Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее Борзаковский вошел в состав исполкома организации.
Ирина Привалова будет отвечать за развитие детской и студенческой легкой атлетики, Рафаил Карманов – за региональное развитие, Евгений Ревенко – за законодательное развитие.
Ответственным за популяризацию легкой атлетики назначен Дмитрий Павлов, за развитие массовой и корпоративной легкой атлетики – Илья Галаев.
Рубен Бегунц будет ответственен за корпоративное развитие и финансовое обеспечение.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ВФЛА
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