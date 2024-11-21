В нашу легкую атлетику пришла Генпрокуратура – из-за денег. Что там нашлось?

Генеральная прокуратура РФ пришла во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА ) с проверкой.

По данным агентства «Весь спорт» , 6 представителей прокуратуры посетили офис ВФЛА в здании Олимпийского комитета России.

Что известно?

Тот же «Весь спорт» сообщает, что правоохранителей предметно интересует законность распределения средств, полученных федерацией в виде целевых отчислений от азартных игр, а также выполнение государственной программы развития вида спорта.

При этом агентство ссылается на расшифровку аудиозаписи якобы заседания президиума федерации от 26 октября, на котором генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин «настойчиво призывает к нарушению федерального закона и приказа Министерства спорта РФ о принципах распределения средств от азартных игр и подлогу документов», а и.о. президента федерации Ирина Привалова «пытается коррумпировать членов исполкома ВФЛА обещанием неких «будущих» выплат».

Из опубликованных материалов действительно следует, что обсуждается вопрос распределения 34,7 млн рублей целевых отчислений за третий квартал 2022 года, а точнее – размер стимулирующих выплат для работников федерации, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта.

Но обсуждение строится больше вокруг правовой неопределенности распределения данных средств, а не на попытках обхода существующих норм.

В частности, можно ли распределить деньги между спортсменами/тренерами или только работниками федерации (и что тогда должно быть прописано в их должностных обязанностях), есть ли опция перенаправить на что-то другое (например, на развитие материально-технической базы) или отложить на следующий год.

Тем более подлинность этих записей и задействованных в разговоре лиц не подтверждена, как и то, что это могло стать основанием для прокурорской проверки

В любом случае, квалификацию происходящего на записи оставим компетентным органам (как и оценку подлинности).

Что вообще за целевые выплаты? Как их можно потратить?

Российские букмекеры с 2017 года обязаны осуществлять целевые отчисления на финансирование мероприятий по развитию профессионального, детско-юношеского и массового спорта.

Изначально процесс контролировали букмекерские саморегулируемые организации («Первая СРО» и Ассоциация букмекерских контор), но с октября 2021 года распределение средств передали государственной публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

Именно тогда изменили формулу расчета отчислений: 1,5% от букмекерской выручки (минимум 30 млн рублей в квартал) вместо 5% от доходов (минимум 15 млн рублей).

Нормативные изменения и рост индустрии резко повлияли на суммы отчислений: четырехкратный буст с 2,3 млрд (за 2020 год) до 10 млрд рублей (за 2021 год). В 2022-м сумма равнялась уже 13,8 млрд рублей, в 2023-м – 19,1 млрд, прогноз на 2024-й – более 33 млрд.

Процент целевых отчислений собирались повышать постепенно: в 2025-2027 годах до 1,7%, в 2028-2029 годах – до 1,8%, а с 2030-го – до 2%.

Но в прошлом году планы резко изменились: в августе на законодательном уровне установили сразу 2% от букмекерской выручки с 2024 года. На недавнем заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта наметили еще более смелые планы.

«Предлагается поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр с 1 января 2026 года до 2,25% и с 1 января 2028 года до 2,5% от их выручки, – сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. – Постепенно, не спеша».

ЕРАИ направляет отчисления в спортивные федерации – в зависимости от объема ставок на вид спорта.

Федерации обязаны полностью израсходовать целевые отчисления в течение года со дня поступления средств на расчетный счет.

Перечень целевых мероприятий устанавливается приказом Минспорта и до января этого года предусматривал возможность направления 5% от общей суммы на «меры стимулирующего характера» для работников федераций, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта.

Сейчас на указанные цели предусмотрены не более 10% от суммы целевых отчислений, при этом должностные обязанности таких работников расширены – они также могут заниматься развитием профессионального и массового спорта.

По данным агентства «Весь спорт», у прокуратуры есть вопросы именно по распределению этих средств федерацией легкой атлетики.

Куда идут целевые средства в легкой атлетике? Сколько тратят на работников федерации?

Сразу уточним: на сайте Минспорта доступна отчетность ВФЛА только за 2023 год – смотрим ее.

Общий доход федерации составил 362,03 млн рублей , из которых деньги от букмекеров составили 177,72 млн (49% от общих доходов), доходы от коммерческой деятельности – 102,85 млн (29%), благотворительность и пожертвования – 55,74 млн (15%), бюджетные субсидии – 25,02 млн (7%).

Потратила федерация 285,93 млн рублей , в том числе на 125,67 млн полученных целевых отчислений от азартных игр.

Деньги от букмекеров пошли на финансирование профессионального спорта (от обеспечения визовой поддержки, проезда, проживания и питания спортсменов до приобретения инвентаря и наградной атрибутики) – 103,49 млн рублей (58% от всех поступлений), на развитие спорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области – 9,95 млн (6%), на детско-юношеский спорт (соревнования плюс материально-техническая база) – 8,33 млн (5%), на стимулирование работников – 3,99 млн (2%).

Сейчас нельзя тратить отчисления от азартных игр на зарплаты сотрудников, но скоро ситуация может измениться. Недавно Минспорт предложил увеличить максимальные лимиты по «стимулирующей» категории (с 10 до 20% от общих отчислений). При этом в пункт планируют добавить «оплату труда» (ранее – только меры стимулирующего характера).

На содержание аппарата управления федерации легкой атлетики в 2023 году ушло 100,82 млн рублей, из которых на оплату труда – 87,81 млн. При этом, в отчете указана численность работников в 30 человек. Считаем: в среднем один сотрудник федерации получал 243,9 тысяч рублей.

Вывод: по итогам 2023 года федерация легкой атлетики не вышла за установленные нормативные пределы расходов.

Возможно, в 2022 году было по-другому. Нецелевое использование отчислений от азартных игр точно находится в фокусе компетентных органов.

«Мы видим нарушения, которые допускаются, в том числе связанные с отчислениями, – отметил недавно на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Дегтярев. – Все эти нарушения зафиксированы правоохранительными органами, идет работа по ряду товарищей. Государство все это видит. Не исключаю, что будут приняты процессуальные решения. Направлять средства на незаконные цели – это безобразие».

Касается ли это «товарищей» из федерации легкой атлетики – узнаем довольно скоро.

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Невозможно не учитывать контекст: на 23 ноября запланированы выборы председателя ВФЛА.

Кандидаты: председатель попечительского совета ВФЛА, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. По информации ТАСС, кандидатуру Фрадкова поддержал Михаил Дегтярев.

Фото: РИА Новости /Евгений Одиноков, Кирилл Зыков, Илья Питалев