Борзаковский о недопуске российских легкоатлетов: «Как только команда выйдет на международную арену, она должна показать, что мы реально лучшие»

Юрий Борзаковский высказался об отстранении российских легкоатлетов.

Спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

«Будем развивать профессиональный и любительский спорт, это задача нашей федерации. Не бросаем и детско‑юношеский спорт, от подрастающего резерва зависит наша основная сборная России.

И как только взрослая команда выйдет на международную арену, она должна показать, что мы реально лучшие. И, конечно, поддерживаем наших ветеранов», – сказал олимпийский чемпион и экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Борзаковский .