Борзаковский о недопуске российских легкоатлетов: «Как только команда выйдет на международную арену, она должна показать, что мы реально лучшие»
Юрий Борзаковский высказался об отстранении российских легкоатлетов.
Спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.
«Будем развивать профессиональный и любительский спорт, это задача нашей федерации. Не бросаем и детско‑юношеский спорт, от подрастающего резерва зависит наша основная сборная России.
И как только взрослая команда выйдет на международную арену, она должна показать, что мы реально лучшие. И, конечно, поддерживаем наших ветеранов», – сказал олимпийский чемпион и экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Борзаковский.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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