Выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут 23 ноября
Определена дата проведения выборов главы Всероссийской федерации легкой атлетики.
Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.
«Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики запланирована на 23 ноября», — сказала Глущенко.
С 2020 года главой ВФЛА является Петр Иванов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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