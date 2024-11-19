ОКР: «Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сохраняем контакт с ключевыми международными спортивными организациями»

В ОКР заявили, что сохраняют контакт с международными спортивными федерациями.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Олимпийский комитет России сохраняет контакт с ключевыми международными спортивными организациями.

Развивается комплексное взаимодействие с дружественными спортивными организациями и НОКами. В том числе в рамках флагманских проектов ОКР — международного форума юных олимпийцев, расширенного заседания Комиссии спортсменов ОКР, всероссийского олимпийского дня.

При организационной и финансовой поддержке ОКР Общероссийские спортивные федерации провели на территории РФ 11 международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 650 спортсменов из 34 стран», — говорится в сообщении ОКР.