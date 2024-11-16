Дмитрий Васильев: «Запад должен показать добрую волю, чтобы отношения стали равноправными. Пусть сначала признают ошибки, вернут наших спортсменов, а потом мы поговорим»

Дмитрий Васильев считает, что России не нужно смягчать отношение к Западу и МОК.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сложно сказать, в чем причина смены риторики. Не понимаю, о чем можно договариваться с этими людьми, нарушившими олимпийскую хартию и множество других законов, при этом обвинив во всем Россию. Томас Бах незаконно отстранил наших спортсменов. Да и с новым руководством нет гарантий. С какой стати нужно с ними быть помягче?

Мне кажется, что нам надо заканчивать делать реверансы в сторону Запада и всей этой публики, которая не понимает хорошего благородного тона, который российский спорт демонстрировал на протяжении десятилетий западным чиновникам. Они это воспринимают за слабость. Это уже давным-давно понятно. С ними надо говорить только на равных и максимально жестко, вот этот тон они понимают. А лебезить и заискивать перед ними – ошибочная позиция.

Есть опасения, что все может пойти по новой. С какой стати мы вообще должны выполнять их условия. Пусть сначала признают свои ошибки, вернут наших спортсменов, а потом мы сядем и поговорим. Запад должен показать добрую волю в отношениях, чтобы они стали равноправными. А пока не очень понимаю – нам что, перед ними танцевать лезгинку или краковяк?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .