  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Запад должен показать добрую волю, чтобы отношения стали равноправными. Пусть сначала признают ошибки, вернут наших спортсменов, а потом мы поговорим»
4

Дмитрий Васильев: «Запад должен показать добрую волю, чтобы отношения стали равноправными. Пусть сначала признают ошибки, вернут наших спортсменов, а потом мы поговорим»

Дмитрий Васильев считает, что России не нужно смягчать отношение к Западу и МОК.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сложно сказать, в чем причина смены риторики. Не понимаю, о чем можно договариваться с этими людьми, нарушившими олимпийскую хартию и множество других законов, при этом обвинив во всем Россию. Томас Бах незаконно отстранил наших спортсменов. Да и с новым руководством нет гарантий. С какой стати нужно с ними быть помягче?

Мне кажется, что нам надо заканчивать делать реверансы в сторону Запада и всей этой публики, которая не понимает хорошего благородного тона, который российский спорт демонстрировал на протяжении десятилетий западным чиновникам. Они это воспринимают за слабость. Это уже давным-давно понятно. С ними надо говорить только на равных  и максимально жестко, вот этот тон они понимают. А лебезить и заискивать перед ними – ошибочная позиция.

Есть опасения, что все может пойти по новой. С какой стати мы вообще должны выполнять их условия. Пусть сначала признают свои ошибки, вернут наших спортсменов, а потом мы сядем и поговорим. Запад должен показать добрую волю в отношениях, чтобы они стали равноправными. А пока не очень понимаю – нам что, перед ними танцевать лезгинку или краковяк?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
ОКР
logoТомас Бах
logoДмитрий Васильев
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о диалоге России и МОК: «Мы должны в переговорном процессе высказать друг другу все претензии»
12сегодня, 15:54
Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»
100вчера, 15:54
Михаил Дегтярев: «Ужесточение риторики в адрес МОК нужно только тем, кто участвует в политических ток‑шоу. К ним обращаюсь: тему спорта забудьте»
41вчера, 10:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига клубного биатлона. Команды Халили и Серохвостова, Смольского и Солы, Бабикова и Логинова, Латыпова и Резцовой пробегут смешанную эстафету
540 минут назад
Турнир в Шушене. Тандревольд, Вирер, Калкенберг, Кноттен и Лиен пробегут масс-старт
сегодня, 18:20
Турнир в Шушене. Братья Бо, Кристиансен, Жаклен, Фийон-Майе, Лагрейд и Джакомель выступят в масс-старте
сегодня, 18:09
Нуждов о Кубке МЛКБ: «Нас очень хорошо принимают в Ханты-Мансийске. Показательно, что глава региона был на гонке от начала и до конца»
сегодня, 17:02
Нуждов о финише Серохвостова и Халили: «Есть понятная и справедливая претензия – спортивная составляющая здесь была нивелирована»
38сегодня, 16:56
Ишмуратова о Кубке МЛКБ: «Первые старты еще неинформативны, тем более коммерческие. Думаю, тренеры и ребята их больше используют, чтобы простартоваться»
1сегодня, 16:51
Дмитрий Васильев: «IBU очень сильно давит на другие страны, поэтому те боятся санкций. Немцы с удовольствием бы поучаствовали в соревнованиях в России»
11сегодня, 16:12
Губерниев о клубном биатлоне в России: «При развитии можно затаскивать иностранцев, кто бы что ни говорил. Надо договариваться и проводить как можно больше соревнований»
14сегодня, 14:54
Турнир в Идре. Мандзын и Магнуссон победили в индивидуальных гонках, Нелин и Эльвира Оберг – 2-е, Самуэльссон и Бендика – 5-е
2сегодня, 14:25
Турнир в Шушене. Кристиансен выиграл спринт, Сорум – 2-й, Лагрейд – 8-й, Йоханнес Бо – 10-й, Жаклен – 12-й, Тарьей Бо – 19-й, Фийон-Майе – 49-й
6сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
сегодня, 20:05
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
613 ноября, 05:01
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06