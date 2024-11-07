Новый глава Олимпийского комитета России будет избран 13 декабря

Нового президента Олимпийского комитета России выберут 13 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ОКР.

Действующий глава организации Станислав Поздняков досрочно уйдет в отставку 13 ноября. Также слагают полномочия генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября) и генеральный директор Владимир Сенглеев (с 21 ноября).

Выборы нового главы ОКР пройдут во время олимпийского собрания.

«Осуществлять функции председателя на Олимпийском собрании, которое состоится 13 декабря в здании Олимпийского комитета России, поручено вице-президенту ОКР, члену исполкома Василию Титову», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент России Владимир Путин.