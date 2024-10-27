Эфиопский легкоатлет Кейелча установил мировой рекорд в полумарафоне.

Эфиопский легкоатлет Йомиф Кейелча побил мировой рекорд в полумарафоне.

На соревнованиях в Валенсии он пробежал 21,1 км за 57 минут 30 секунд. Прежний рекорд (57,31) установил представитель Уганды Джейкоб Киплимо в 2021 году.

Кейелче 27 лет, он двукратный победитель чемпионатов мира в помещении в беге на 3000 м и серебряный призер ЧМ-2019 на 10 000 м.