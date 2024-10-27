Эфиопский легкоатлет Кейелча установил мировой рекорд в полумарафоне
Эфиопский легкоатлет Кейелча установил мировой рекорд в полумарафоне.
Эфиопский легкоатлет Йомиф Кейелча побил мировой рекорд в полумарафоне.
На соревнованиях в Валенсии он пробежал 21,1 км за 57 минут 30 секунд. Прежний рекорд (57,31) установил представитель Уганды Джейкоб Киплимо в 2021 году.
Кейелче 27 лет, он двукратный победитель чемпионатов мира в помещении в беге на 3000 м и серебряный призер ЧМ-2019 на 10 000 м.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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