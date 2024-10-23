Дмитрий Губерниев: «Дегтярев твердо намерен вернуть российский спорт на мировую арену. Его назначение – это дух времени, веление времени»

Дмитрий Губерниев высоко оценил работу Михаила Дегтярева в спорте.

Ранее стало известно о возможном назначении Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.

«Сейчас российскому спорту непросто. Михаил Дегтярев твердо намерен вернуть его на мировую арену, с уважением относится к спортсменам. Я ему всячески помогаю, человек на своем месте.

Поэтому считаю, что его назначение – это дух времени, веление времени, ну, точнее, мысли о том, что он будет президентом ОКР. Все-таки там выборы еще должны пройти. Его стремления, так скажем, поэтому будем всячески ему помогать и делать российский спорт лучше», – заявил комментатор Губерниев .

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