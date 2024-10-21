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Экс-заместитель главы РУСАДА Пахноцкая: «Я как-то сделала подборку скринов из комментариев со Спортса. Больше в сказки «понятия не имею, как препарат попал в организм» никто не верит»

Экс-замглавы РУСАДА объяснила, зачем делала подборку комментариев со Спортса’‘.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

– Философский вопрос. За 8 лет твоей работы российский спорт стал чище?

– Думаю, да. Кстати, я как-то сделала подборку скринов из комментариев с вашего сайта. И если году в 2013-2014-м в основном все жалели попавшихся на допинге, то в последующие годы риторика резко изменилась. Больше в сказки «понятия не имею, как препарат попал в организм» никто не верит.

Это говорит о том, что общество динамично развивается. Шаг за шагом, множеством образовательных программ, тренингов и тому подобного мы этого добились.

Помню, в самом начале моей работы некоторые коллеги говорили: «Неужели ты думаешь, что какими-то программами глобально что-то изменишь?» А я реально думаю, что вот так постепенно можно менять мир к лучшему. И сейчас далеко не везде настолько развита нетерпимость к допингу, как в России, – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

Она пришла в наш спорт по объявлению, ловила Чегина и не стеснялась фото в мини

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
logoРУСАДА
logoМаргарита Пахноцкая
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