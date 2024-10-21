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Наблюдатель от World Atheltics Пахноцкая: «Вопрос допуска России и Беларуси обсуждается. Может, не так бодро, как хотелось бы, но эта тема есть»

Наблюдатель от World Atheltics заявила, что тема допуска россиян обсуждается.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). На соревнования под эгидой этой организации российские спортсмены не допускаются с 2022-го из-за ситуации на Украине.

– Ты все время говоришь о прошлогоднем решении World Athletics восстановить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) как о большой победе. А я вижу здесь, наоборот, злую шутку: восстановить статус в тот момент, когда это ничего не меняет, спортсмены все равно не смогут выступать. Зачем он нам тогда?

– Я понимаю твою логику. Но это не история из серии «стакан наполовину пуст или полон», здесь есть конкретные последствия.

Вопрос с восстановлением ВФЛА закрыт, теперь наша федерация член World Athletics со всеми правами. Вопрос, который не дает нам выступать, политический. Если сравнить легкую атлетику со многими другими федерациями, это не самый плохой сценарий.

Да, не случилась Олимпиада в Париже, но вопрос допуска России и Беларуси обсуждается. Может быть, не так бодро, как хотелось бы, но эта тема есть.

Дальше: запрет не разрешает нам выступать в соревнованиях из календаря World Athletics, но есть ведь масса других стартов. Никто не мешает поехать, например, в страны Ближнего Востока, устроить там какой-то фестиваль или их пригласить на наши старты, как были в парке Горького или на Никольской.

Был пример, когда российская спортсменка (Наталья Спиридонова – Спортс’‘) съездила на соревнования по прыжкам в высоту в Малайзию. Она могла быть и не одна, если бы региональные федерации знали о старте заранее и спланировали бы под него бюджеты. Это далеко не космические цифры, все очень доступно.

Я понимаю спортсменов и вижу обиду в комментариях в СМИ. Мол, и зачем нам все это, если Олимпиады все равно нет? Мне правда жаль людей, которые на пике формы вынуждены годы тратить на то, чтобы доказать, что ты не верблюд. То одно, то другое, а карьера-то проходит. Я не знаю, что им сказать.

Но пойми, тогда, в марте 2022-го, World Athletics имела все возможности вообще прекратить любые взаимодействия. Закончить работу экспертов и закрыть тему с восстановлением. Но они этого не сделали. Они дали возможность двигаться вперед.

И сейчас мы можем развиваться, можем придумывать интересные мероприятия, приглашать иностранных спортсменов к себе и ездить самим... Перед нами не закрытая дверь, а пространство для маневра, – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

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«Мне кричали «Наталья», «Россия». Наша прыгунья вместо Игр Брикс поехала в Малайзию и выиграла с флагом

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
ВФЛА
World Athletics (IAAF)
logoРУСАДА
logoОлимпиада-2024
Политика
logoМаргарита Пахноцкая
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