Министр спорта Того Лиди Бесси-Кама выступила против политизации спорта.

«Россия – спортивная держава, прекрасная возможность заявить, что это действительно так. Хочу пригласить вас объединиться на необходимости организации честного спорта, честных игр в нынешнем контексте дискриминации наших спортсменов.

Сейчас это практически горящая тема, нам нужно понимать, что на данный момент вызовы, с которыми сталкивается наш мир, очень серьезные, они огромны. Должен быть фактор объединения нашего многополярного мира.

Но спорт не обращает внимания на свои ценности – толерантность, солидарность, он является жертвой геополизации. Вместо того чтобы объединяться, спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте.

Нам необходимо думать о будущем с радостью, с надеждой, необходимо защищать спорт от политического влияния, содействовать миру, спорт должен решать конфликты и концентрироваться на ценностях», – сказала Бесси-Кама на заседании форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.