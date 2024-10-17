Депутат Свищев о квадробике: «Отношусь к этому с легкой иронией. Если любое движение находится в рамках законодательства, то пусть хоть на голове стоят»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что иронично относится к движению квадроберов.

«Я отношусь к этому с легкой иронией. Лично меня эта тема никак не беспокоит. Если любое движение находится в рамках российского законодательства, не нарушаются права других граждан и законы, то пусть хоть на голове стоят.

На сегодняшний день для меня это забавно смотрится и я не могу понять, что же в голове у этих мальчишек и девчонок, а порой даже и взрослых. Непонятно, что их привлекает в этом движении. Мне на это забавно смотреть», – сказал депутат Госдумы и бывший глава комитета по физической культуре и спорту Свищев .

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