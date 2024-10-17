  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Депутат Свищев о квадробике: «Отношусь к этому с легкой иронией. Если любое движение находится в рамках законодательства, то пусть хоть на голове стоят»
14

Депутат Свищев о квадробике: «Отношусь к этому с легкой иронией. Если любое движение находится в рамках законодательства, то пусть хоть на голове стоят»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что иронично относится к движению квадроберов.

«Я отношусь к этому с легкой иронией. Лично меня эта тема никак не беспокоит. Если любое движение находится в рамках российского законодательства, не нарушаются права других граждан и законы, то пусть хоть на голове стоят.

На сегодняшний день для меня это забавно смотрится и я не могу понять, что же в голове у этих мальчишек и девчонок, а порой даже и взрослых. Непонятно, что их привлекает в этом движении. Мне на это забавно смотреть», – сказал депутат Госдумы и бывший глава комитета по физической культуре и спорту Свищев.

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Чернышенко: «Россия – великая спортивная держава. Несмотря на попытки Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся»
2242 минуты назад
Борзаковский о недопуске российских легкоатлетов: «Как только команда выйдет на международную арену, она должна показать, что мы реально лучшие»
сегодня, 09:31
Олег Матыцин о Путине и Лукашенко: «Наши президенты являются капитанами наших сборных»
6сегодня, 09:13
Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков выдвинут кандидатом на пост главы ВФЛА
21сегодня, 07:17
Матыцин о досрочных выборах главы ОКР: «Это будет следующим шагом в развитии олимпийского движения в России»
2сегодня, 06:58
World Athletics не стала сокращать представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования
1вчера, 09:26
Победительница Московского марафона Морозова: «Я не состою в сборной России. Не вижу для себя больших плюсов от профессионального статуса»
1вчера, 08:04
Дочь Исинбаевой выиграла финальный турнир молодежной теннисной серии Канарских островов в категории до 10 лет
42вчера, 07:24
Зарипова о дисквалификации за допинг: «Сейчас отношусь более спокойно, поскольку вижу отношение к России и к нашим спортсменам в мире»
215 октября, 18:43
Минспорт предложил выплатить победителям Паралимпиады в Париже по 4 млн рублей
315 октября, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1910 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06