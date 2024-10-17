Депутат Свищев о квадробике: «Отношусь к этому с легкой иронией. Если любое движение находится в рамках законодательства, то пусть хоть на голове стоят»
Депутат Дмитрий Свищев заявил, что иронично относится к движению квадроберов.
«Я отношусь к этому с легкой иронией. Лично меня эта тема никак не беспокоит. Если любое движение находится в рамках российского законодательства, не нарушаются права других граждан и законы, то пусть хоть на голове стоят.
На сегодняшний день для меня это забавно смотрится и я не могу понять, что же в голове у этих мальчишек и девчонок, а порой даже и взрослых. Непонятно, что их привлекает в этом движении. Мне на это забавно смотреть», – сказал депутат Госдумы и бывший глава комитета по физической культуре и спорту Свищев.
Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости