Дюплантис, Тентоглу, Тиам, Магучих претендуют на звание легкоатлета года по версии World Athletics

World Athletics объявила претендентов на звание лучших легкоатлетов 2024 года.

У женщин номинированы американка Валари Оллман (метание диска), ее соотечественница Тара Дэвис-Вудхолл (прыжки в длину), Нина Кеннеди (прыжки с шестом) из Австралии, бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье) и украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

У мужчин на звание лучшего легкоатлета претендуют Райан Крузер (США, толкание ядра), Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Итан Катцберг (Канада, метание молота) и Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину).

Перечисленные спортсмены поборются за победу в номинациях для легкоатлетов из технических видов. Номинанты в беговых видах будут объявлены 21 октября.

Победителей определят подписчики соцсетей World Athletics при помощи голосования.