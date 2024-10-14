Дюплантис, Тентоглу, Тиам, Магучих претендуют на звание легкоатлета года по версии World Athletics
World Athletics объявила претендентов на звание лучших легкоатлетов 2024 года.
У женщин номинированы американка Валари Оллман (метание диска), ее соотечественница Тара Дэвис-Вудхолл (прыжки в длину), Нина Кеннеди (прыжки с шестом) из Австралии, бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье) и украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту).
У мужчин на звание лучшего легкоатлета претендуют Райан Крузер (США, толкание ядра), Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Итан Катцберг (Канада, метание молота) и Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину).
Перечисленные спортсмены поборются за победу в номинациях для легкоатлетов из технических видов. Номинанты в беговых видах будут объявлены 21 октября.
Победителей определят подписчики соцсетей World Athletics при помощи голосования.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Athletics
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