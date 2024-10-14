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Дюплантис, Тентоглу, Тиам, Магучих претендуют на звание легкоатлета года по версии World Athletics

World Athletics объявила претендентов на звание лучших легкоатлетов 2024 года.

У женщин номинированы американка Валари Оллман (метание диска), ее соотечественница Тара Дэвис-Вудхолл (прыжки в длину), Нина Кеннеди (прыжки с шестом) из Австралии, бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье) и украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

У мужчин на звание лучшего легкоатлета претендуют Райан Крузер (США, толкание ядра), Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Итан Катцберг (Канада, метание молота) и Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину).

Перечисленные спортсмены поборются за победу в номинациях для легкоатлетов из технических видов. Номинанты в беговых видах будут объявлены 21 октября. 

Победителей определят подписчики соцсетей World Athletics при помощи голосования. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Athletics
прыжки в длину
метания
прыжки в высоту
тройной прыжок
прыжки с шестом
семиборье
толкание ядра
logoсборная США
logoсборная США жен
World Athletics (IAAF)
logoсборная Греции
logoсборная Украины жен
logoсборная Швеции
logoсборная Австралии жен
сборная Испании
logoсборная Канады
logoНафиссату Тиам
logoРайан Краузер
logoЯрослава Магучих
logoАрман Дюплантис
logoМилтиадис Тентоглу
logoТара Дэвис-Вудхолл
logoВалари Оллман
logoНина Кеннеди
logoХордан Диас Фортун
logoИтан Катцберг
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