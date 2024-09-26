WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновленный список запрещенных веществ в спорте.
Изменения были утверждены на заседании исполкома WADA 12 сентября и вступят в силу с 1 января 2025 года.
В частности, ксипамид был включен в число запрещенных диуретиков и маскирующих агентов. Мидодрин и тезофензин причислены к стимуляторам, в то время как гуанфацин исключен из запрещенных. Элацестрант отнесли к гормональным и метаболическим модуляторям как антиэстрогенную субстанцию.
Донорство крови (в том числе методом афереза) и ее компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено – в случае, если оно осуществляется в имеющем специальную аккредитацию донорском центре.
Список всех основных изменений можно найти на сайте WADA.
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