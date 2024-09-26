WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) опубликовало обновленный список запрещенных веществ в спорте.

Изменения были утверждены на заседании исполкома WADA 12 сентября и вступят в силу с 1 января 2025 года.

В частности, ксипамид был включен в число запрещенных диуретиков и маскирующих агентов. Мидодрин и тезофензин причислены к стимуляторам, в то время как гуанфацин исключен из запрещенных. Элацестрант отнесли к гормональным и метаболическим модуляторям как антиэстрогенную субстанцию.

Донорство крови (в том числе методом афереза) и ее компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено – в случае, если оно осуществляется в имеющем специальную аккредитацию донорском центре.

Список всех основных изменений можно найти на сайте WADA .