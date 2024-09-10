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Логинова об отношениях с Минспортом: «Встречи по антидопинговой тематике будут проходить на регулярной основе, и мы уже провели несколько»

Глава РУСАДА рассказала об отношениях с Министерством спорта.

В мае Минспорт возглавил Михаил Дегтярев.

«Взаимоотношения с ведомством мы наладили. У меня была встреча с министром спорта Михаилом Дегтяревым, заместителем министра Александром Никитиным, который будет отвечать за антидопинговую работу. Очень порадовало решение, что встречи по антидопинговой тематике будут проходить на регулярной основе, и мы уже провели несколько.

Хочу отметить, что мы не изолированы от вопросов, которые входят в компетенцию Минспорта в части антидопинга, напротив, нас спрашивают, нас слышат, просят внести предложения в повестку обсуждений.

Я знаю, что сейчас идет подбор экспертов, специалистов для работы в антидопинговом направлении в министерстве, и мы готовы помочь, оказать содействие. Естественно, какое-то время для полного взаимопонимания необходимо, но с учетом опыта и профессионализма тех людей, которые сейчас ведут с нами диалог, я уверена, что это произойдет очень быстро.

РУСАДА не может самостоятельно вносить изменения в законы, но мы надеемся на помощь наших коллег из Минспорта», – сказала Вероника Логинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoРУСАДА
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Вероника Логинова
Александр Никитин
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