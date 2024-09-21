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  • Паралимпиец Торсунов: «Если бы мы не поехали в Париж, о нас никто и не вспомнил бы там. А так мы стояли на пьедестале и мозолили глаза тем, кто не хотел нас видеть»
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Паралимпиец Торсунов: «Если бы мы не поехали в Париж, о нас никто и не вспомнил бы там. А так мы стояли на пьедестале и мозолили глаза тем, кто не хотел нас видеть»

Паралимпиец Евгений Торсунов объяснил важность участия в Играх-2024 в Париже.

В сентябре Торсунов завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину (категория T36, атлеты с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Если бы мы не поехали на Паралимпиаду в Париж, о нас просто никто и не вспомнил бы там. А так мы поехали, мы боролись, выигрывали медали, стояли на пьедестале и мозолили глаза тем, кто не хотел видеть нас там. Даже в нейтральном статусе мы должны ехать и показывать себя, свою силу. Несмотря ни на какие препятствия, мы соревнуемся и побеждаем.

В Париже больше всего мне запомнилась моя победа в прыжках в длину. Я только в последней попытке смог достичь нужного результата, поэтому моя вторая победа на Паралимпиаде получилась сложнее, чем в Токио. Плюс за эти годы результаты у соперников выросли, конкуренция только повышается. Победы одерживать сложнее, но тем интереснее становится соревноваться.

В беге на 100 метров я хоть и не победил, но показал свой лучший результат в этом году. Это моя личная победа над собой.

В Москве паралимпийцев встретили замечательно – с флагами, с российским гимном, все было торжественно, много камер, журналистов. В моей родной Перми меня тоже очень тепло встретили, хор вживую исполнил гимн России, подарили цветы. Можно сказать, что как национального героя встречали меня после победы на Паралимпиаде», – рассказал Торсунов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
прыжки в длину
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Евгений Торсунов
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