«Нас по национальному признаку обделили». Паралимпиец Вдовин о том, что россиянам не подарили телефоны от спонсора Игр

Российский паралимпиец рассказал о единственном негативном моменте на Играх-2024.

Паралимпиада проходила в Париже с 28 августа по 8 сентября. Сообщалось, что выступавшим в нейтральном статусе российским спортсменам не подарили телефоны от спонсора, которые вручаются всем участникам Игр.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено.

В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», – сказал трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин .