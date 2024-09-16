«Нас по национальному признаку обделили». Паралимпиец Вдовин о том, что россиянам не подарили телефоны от спонсора Игр
Российский паралимпиец рассказал о единственном негативном моменте на Играх-2024.
Паралимпиада проходила в Париже с 28 августа по 8 сентября. Сообщалось, что выступавшим в нейтральном статусе российским спортсменам не подарили телефоны от спонсора, которые вручаются всем участникам Игр.
«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено.
В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», – сказал трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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