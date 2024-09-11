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Станислав Поздняков: «Олимпийское движение находится в реальном упадке. Происходит трансформация идеалов, слом традиций»

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил об упадке олимпийского движения.

«Когда за такой короткий промежуток времени происходит трансформация идеалов, ценностей, традиций, слом традиций, это, безусловно, говорит о том, что олимпийское движение находится в реальном упадке. Не потому что мы там не участвуем, а потому что такие действия подрывают суть и смысл всего происходящего», – сказал Поздняков, вспомнив случай c участием в олимпийском турнире по боксу спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты.

По его словам, только те страны, которые будут придерживаться своих ценностей и традиций, смогут сохранить их для будущих поколений.

Поздняков также выразил мнение, что демонстрация пренебрежения главными олимпийскими идеалами и ценностями вышла на самый высокий уровень. По его словам, в последние годы происходит разлом в сознании людей, одна из задач которых – это поддержка и сохранение олимпийских ценностей.

«В первую очередь, говорю о наших коллегах из Лозанны. Пример последних несправедливых решений в отношении российских спортсменов и белорусских коллег говорит, что что-то поменялось в этом мире.

Олимпийское движение всегда старалось быть равноудалено от политических, военных конфликтов, религиозных распрей, от расовых предрассудков. Сегодня мы видим, что стремление к совершенству – один из важных принципов – попирается на наших глазах», – отметил глава ОКР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoМОК
logoСтанислав Поздняков
ОКР
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