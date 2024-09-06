Глава ОКР Поздняков: «Мы ждем, когда давление на МОК будет ослаблено и это создаст возможности для более предметного диалога»
«Мы ведем неформальный диалог с олимпийским движением. В любом случае этот диалог не прекращался ни на одну минуту. К сожалению, в сложившихся обстоятельствах не все зависит от руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
По известным причинам МОК находится под давлением. Мы ждем, когда подобное давление будет ослаблено и это создаст возможности для более предметного диалога, в том числе и по возвращению наших спортсменов на международные соревнования. Этот процесс в той или иной степени начался, я уверен, что он будет продолжаться», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
В августе в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили 15 российских спортсменов, получивших допуск от МОК в нейтральном статусе.
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