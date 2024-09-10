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Олимпийский чемпион Карстен Вархольм пропустит финал «Бриллиантовой лиги» из-за проблем со здоровьем

Норвежский бегун Карстен Вархольм не выступит в финале «Бриллиантовой лиги».

Причина пропуска – проблемы со здоровьем. Сообщается, что Вархольм на протяжении всего сезона испытывал боль в правой ноге. Спортсмену была сделана МРТ, которая показала тендиноз подколенного сухожилия.

По словам врача норвежской олимпийской команды, речь не идет о серьезной травме, однако спортсмену нужен отдых и восстановление, поэтому было принято решение досрочно завершить сезон. 

Финал «Бриллиантовой лиги» пройдет 13-14 сентября в Брюсселе. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
Бег
logoсборная Норвегии
logoБриллиантовая лига
logoКарстен Вархольм
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