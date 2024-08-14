Дюплантис и Вархольм сразятся на 100-метровке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе
Арман Дюплантис и Карстен Вархольм пробегут 100-метровку друг против друга.
Швед Дюплантис – двукратный олимпийский в прыжках с шестом, норвежец Вархольм – олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в беге на 400 м с барьерами.
В 2023 году Дюплантис заявил, что хотел бы сразиться с Вархольмом на стометровке.
Их забег состоится 4 сентября в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Вообще довольно наивно думать, что раз он прыгун с шестом, то не сможет пробежать 100 м быстро или тоже самое не сделает футболист