Дюплантис и Вархольм сразятся на 100-метровке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Теги Бег прыжки с шестом сборная Швеции сборная Норвегии Карстен Вархольм Арман Дюплантис Легкая атлетика

Арман Дюплантис и Карстен Вархольм пробегут 100-метровку друг против друга.

Швед Дюплантис – двукратный олимпийский в прыжках с шестом, норвежец Вархольм – олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в беге на 400 м с барьерами.

В 2023 году Дюплантис заявил, что хотел бы сразиться с Вархольмом на стометровке. 

Их забег состоится 4 сентября в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. 

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40 комментариев
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За скандинава
+45
-2
+43
Для пущего шоу швед должен бежать с барьерами, а норг без барьеров, но с шестом. Я бы посмотрел с удовольствием)
+44
-1
+43
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Возможно, за того, у кого есть чувство юмора)
+43
-2
+41
Ответ mbauer
Для пущего шоу швед должен бежать с барьерами, а норг без барьеров, но с шестом. Я бы посмотрел с удовольствием)
нет, условия на дорожке должны быть равные, пусть будет бег с барьерами, но преодолевать их надо с помощью шеста
+20
-1
+19
Это круто, молодцы, что привлекают внимание к лёгкой атлетике и с помощью такого шоу
+13
-1
+12
Ответ стоун
нет, условия на дорожке должны быть равные, пусть будет бег с барьерами, но преодолевать их надо с помощью шеста
Бег с 6 метровыми барьерами 😄
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Погугли слово "юмор" на досуге
+7
-2
+5
А потом можно и по 150.
+3
0
+3
Ответ Jesse Boy
Ставлю на Мондо. Он в Париже на разбеге бежал быстрее, чем мбаппе на Евро, скорость у него есть.
Мбаппе по траве бежал. Спринтеры на стометровке бегают на 7 км/ч быстрее, чем Арман.
+3
-1
+2
Ответ rembrandao
Мбаппе по траве бежал. Спринтеры на стометровке бегают на 7 км/ч быстрее, чем Арман.
С шестом по траве бежал?.. 🤔😀☝️
+2
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+2
Мондо уже самому скучно в шесте без соперников, нужно что-то новое
+2
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В шахматишки тоже сбалацались бы.. 🤣
+2
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Рано ему наскучило с шестом бегать.
+1
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+1
Еще хотелось бы увидеть Маклафлин на гладких 400м.
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В Донецке зимой в манеже на тренировках частенько между собой рубились шестовик Денис Юрченко (5.85) и спринтер Константин Васюков (100м-10.22; 60м=6.61; 50м-5.84). Юрченко выигрывал 30м и частенько 50-60м, 100м выигрывал Васюков.
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+1
Ответ Вальдано
В шахматишки тоже сбалацались бы.. 🤣
Лучше в шахбокс.
+1
0
+1
На 60 метрах швед всех порвет, не случайно сошлись на 100))
+1
0
+1
Ставлю на Мондо. Он в Париже на разбеге бежал быстрее, чем мбаппе на Евро, скорость у него есть.
+2
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
За скандинава
За легкоатлета!
+2
-1
+1
Ответ Wiley Fox
А какие шансы бега с барьеристом? Ноль целых ноль десятых Потом пусть прыгают в высоту без шеста
Очень даже хорошие, учитывая скорость Дюплантиса - он с шестом бегает быстрее Мбаппе, например
+2
-1
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Мондо победит без вариантов
+2
-1
+1
Ответ Kuryanin
А потом можно и по 150.
По 150 чего?
+1
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+1
Ответ Валерий З.
По 150 чего?
Дюшеса.
+1
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Ответ гилберт
Отлично! Помню Джонсон Бэйли на 150м и вроде Привалова и Броер собирались бежать 300.
Шикарный был забег, но Миша сразу слился. Здесь же прыгун с бегуном, не то
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Ответ rembrandao
Мбаппе по траве бежал. Спринтеры на стометровке бегают на 7 км/ч быстрее, чем Арман.
Мой посыл был в том, что Арменчик может на короткой дистанции быстро бежать.
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
За скандинава
Комментарий удален пользователем
Ответ иг1171
Мондо победит без вариантов
Или не победит.
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Ответ стоун
нет, условия на дорожке должны быть равные, пусть будет бег с барьерами, но преодолевать их надо с помощью шеста
Тоже вариант! 👍
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Бегает но на 60 метрах
Ну так и Мбаппе 100 никогда не бежит
Вообще довольно наивно думать, что раз он прыгун с шестом, то не сможет пробежать 100 м быстро или тоже самое не сделает футболист
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Мондо - это космос
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