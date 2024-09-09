Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко рассказала, как относится к украинке Магучих.

На Олимпиаде в Париже Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту, выступающая за Кипр экс-россиянка Куличенко стала седьмой.

До Игр Магучих назвала Куличенко пророссийской и заявила, что не пойдет с ней на контакт, а скорее «патлы повырывает».

— Три года как вы выступаете за Кипр. Продолжают ли называть вас «предательницей»?

— На протяжении всей моей карьеры в мой адрес было столько грязи, людям просто хочется свое внутреннее зло на кого-то другого выплеснуть. Раньше я это всегда принимала на свой счет, мне было тяжело с этим справляться.

Но сейчас понимаю, что любой хейт исходит просто от грустных несчастных людей. У кого все хорошо в жизни, не будет идти в интернет и желать тебе что-то плохое. Я давно научилась на себя это не переносить, жить своей жизнью и слушать только близких мне людей, а не каких-то критиков с дивана.

Уже свыклась с мыслью, что вопросы о российском прошлом от иностранных журналистов будут преследовать меня до конца карьеры. Я никогда не стеснялась того, что я русская, не скрываю этого. Да, сейчас такая ситуация, но это не значит, что страна стала плохая, что люди, которые там живут, стали резко плохими. Если люди так действительно считают — полный бред.

— За вашу «пророссийскость» Ярослава Магучих обещала вам «поотрывать патлы». Тем не менее ваши волосы целы. Конфликт угас сам собой?

— Да детский сад какой-то. Думаю, на нее идет очень сильное давление, она вынуждена такие вещи говорить, которые, может, так даже не думает. На нее же много хейта свалилось после Токио, когда она с Марией Ласицкене сфотографировалась — думаю, это ее до сих пор сильно триггерит.

У меня нет к ней никакого хейта, я не буду подливать масло в огонь. Ну, не обнялись в конце финала — переживу, — сказала Куличенко.