Куличенко о скандале с OnlyFans: «Мне вообще все равно, кто это сделал. Просто получилась неприятная ситуация»
Перед Олимпиадой в Париже появилась информация, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, где выложен контент с обнаженной спортсменкой.
На Играх-2024 бывшая россиянка заняла седьмое место в прыжках в высоту.
— Выбил ли вас из колеи скандал с якобы слитым контентом из якобы вашего Onlyfans?
— На тот момент я еще была в Штатах. Это было из разряда, что я проснулась и вижу миллиард сообщений. Уже тогда решила, что даже не собираюсь этот мусор читать.
Люди будут говорить все что угодно, я никак не могу поменять их мнения, ожидания, это только их проблемы. Ну, было прикольно, что люди переживают по поводу таких вещей, которые настолько неважны — в мире сейчас столько действительно важных проблем, о которых надо говорить, а они развели какой-то сюр.
Но было приятно, что стольким людям не все равно, думаю: «Значит, я уже чего-то добилась, раз обо мне столько написали».
— Ваш брат намекал, что в этой истории есть украинский след — как вы к этому относитесь?
— Мне вообще все равно, кто это сделал. Просто получилась неприятная ситуация.
— А что вообще думаете о спортсменах, которые открыто ведут аккаунты на платформах для взрослых?
— Это дело чисто каждого. Какая разница, кто что выставляет? Ладно, когда еще десять лет назад не было легкого доступа к такому контенту, люди остро реагировали, но сейчас — зарабатывают так люди, и что? Это их жизнь, их личный выбор.
Надо строить свою жизнь, а не кого-то осуждать. Никто же не знает, почему именно тот или иной человек пошел на платформу для взрослых, может, ему нужны деньги для больной мамы. Надо просто относиться ко всем хорошо, — сказала Куличенко.
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