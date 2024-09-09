Андрей Сильнов: «Не считаю себя дисквалифицированным или нарушившим правила. Это все придуманные истории»

Легкоатлет Андрей Сильнов считает свою дисквалификацию придуманной историей

В 2021 году Сильнова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но позже срок увеличили еще на год из-за участия спортсмена в церемонии награждения на одном из турниров.

«Это чистая политика и двойные стандарты. Сейчас не считаю себя дисквалифицированным или нарушившим правила. Я в себе уверен и знаю, что чистый.

Это все на словах придуманные истории, которые ничем не подтверждены и не доказаны. Я тоже так могу про любого человека сказать. И что, он будет виноватым? Это полный бред», – сказал 39-летний спортсмен.

Сильнов – олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту.