Мамедов о призыве Дегтярева к спортсменам повлиять на МОК: «Поддерживаю. Но ничем, кроме пиара, наши атлеты в инфопространстве не занимаются»

Ильгар Мамедов заявил, что спортсмены в соцсетях занимаются только самопиаром

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал атлетов в активнее выражать недовольство политикой Международного олимпийского комитета (МОК).

«Инициативу полностью поддерживаю. Но это не должно быть самопиаром, как есть на сегодняшний день. Надо понимать, что по своей психологии спортсмены эгоистичны, они думают о себе и своей карьере. Это не хорошо и не плохо – просто так есть. На данный момент ничем, кроме собственного пиара, наши атлеты в информационном пространстве не занимаются, и никогда не бывало иначе.

После Олимпиады я связался с американским тренером по рапире, даже ненавистный VPN поставил. Они записывали видео для международной федерации, что выступают против нашего участия, а на ОИ в итоге даже в медали не попали. Не буду описывать всю нашу полемику, но факт в том, что я публично эту тему поднял. Кто-то встал на мою сторону, кто-то набросился на меня, внимание было привлечено.

Сомневаюсь, что наши спортсмены будут делать что-то подобное, особенно не зная языка, хотя современные технологии и эту проблему решают», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Мамедов .

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