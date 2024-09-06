Вероника Логинова: «По итогам Игр БРИКС не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы»
На Играх БРИКС не выявили положительных допинг-проб
Об этом рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«По итогам Игр БРИКС не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы», – сказала Логинова.
Игры БРИКС прошли с 12 по 23 июня в Казани.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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