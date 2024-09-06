На Играх БРИКС не выявили положительных допинг-проб

Об этом рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«По итогам Игр БРИКС не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы», – сказала Логинова.

Игры БРИКС прошли с 12 по 23 июня в Казани.