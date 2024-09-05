Путин поздравил паралимпийцев Хинчагова и Вдовина с победами на Играх в Париже
Хетаг Хинчагов на Паралимпиаде в Париже победил в прыжках в длину, Андрей Вдовин – в беге на 400 м.
«Уважаемый Хетаг Русланович! Поздравляю Вас с заслуженной победой.
В соревнованиях по лёгкой атлетике Вы проявили недюжинную силу воли и выдержку, по праву удостоились высокого титула чемпиона XVII Паралимпийских летних игр.
Уверен, что золотая медаль станет для Вас отличным стимулом к новым спортивным достижениям. Желаю успехов и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
«Уважаемый Андрей Николаевич! Поздравляю Вас с триумфом на XVII Паралимпийских летних играх.
Вы продемонстрировали отличную подготовку, мастерство и по-настоящему спортивный характер и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Своей победой внесли ещё одно золото в медальную копилку нашей сборной. Так держать!
Желаю новых спортивных достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, адресованной Вдовину.
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