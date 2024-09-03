  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
18

Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с победами на Играх в Париже

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

На сайте Паралимпийского комитета России (ПКР) опубликованы телеграммы от главы государства в адрес, в частности, Андрея Калины, Алексея Чуркина, Валерии Шабалиной, Романа Жданова и Александра Яремчука, которые ранее выиграли золото Игр.

«Высочайший профессионализм, сила воли и решительный, победный настрой вновь помогли вам показать блестящий результат, опередить серьезных соперников», – говорится в обращении Путина к Андрею Калине. Другим спортсменам также направлены персональные телеграммы.

Кроме того, президент пожелал российским чемпионам Паралимпиады новых достижений и всего наилучшего.

Игры завершатся 8 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Паралимпийского комитета России
плавание
logoВладимир Путин
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Александр Яремчук
Андрей Калина
Валерия Шабалина
Роман Жданов
Алексей Чуркин
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Паралимпийские игры-2024. Медальный зачет. Китай лидирует, Великобритания – 2-я, США – 3-и, Россия вышла на 7-е место
42сегодня, 13:35
Паралимпиец Костин: «Есть желание показывать наивысшие результаты, чтобы люди в России знали, что мы остаемся самыми сильными в мире»
сегодня, 13:30
«Атмосфера в Париже просто прекрасная. Ко мне и ребятам не было агрессии». Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина о Паралимпиаде
1сегодня, 13:17
Николай Валуев о главе МОК: «Бах может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен»
42сегодня, 11:14
🥇🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Костин завоевал золото в легкой атлетике, Кулятин и Котуков – бронзу
3сегодня, 09:50
Угандийская бегунья Чептегеи получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда. Ее госпитализировали в критическом состоянии
1сегодня, 09:41
«Позор ему. Такие вещи недопустимы». Депутат Свищев об украинском паралимпийце, оскорбившем россиянина
2сегодня, 09:25
Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова на Паралимпиаде: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению»
75сегодня, 08:50
Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло не смогла выйти в финал Паралимпиады
43сегодня, 07:01
Паралимпиец Сафронов об украинце Цветове: «Он общается с нами нормально, просто на камеру этого не делает»
16вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1510 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00
РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
4 мая, 08:39