Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с победами на Играх в Париже
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на Паралимпийских играх-2024 в Париже.
На сайте Паралимпийского комитета России (ПКР) опубликованы телеграммы от главы государства в адрес, в частности, Андрея Калины, Алексея Чуркина, Валерии Шабалиной, Романа Жданова и Александра Яремчука, которые ранее выиграли золото Игр.
«Высочайший профессионализм, сила воли и решительный, победный настрой вновь помогли вам показать блестящий результат, опередить серьезных соперников», – говорится в обращении Путина к Андрею Калине. Другим спортсменам также направлены персональные телеграммы.
Кроме того, президент пожелал российским чемпионам Паралимпиады новых достижений и всего наилучшего.
Игры завершатся 8 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.
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