Угандийская бегунья Чептегеи получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда. Ее госпитализировали в критическом состоянии
Легкоатлетка из Уганды получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на кенийские и угандийские СМИ.
По предварительным данным, девушка пострадала после ссоры со своим парнем, который облил ее бензином. Сейчас Чептегеи находится в критическом состоянии, ее госпитализировали в кенийском Элдорете.
Сам мужчина также получил ожоги в результате нападения. Полиция ведет расследование.
У спортсменки есть дом в Кении, где она останавливается, когда приезжает в страну на тренировки.
Чептегеи 33 года. Она представляла Уганду на Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место в марафоне.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Reuters
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