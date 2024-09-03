Угандийская бегунья Чептегеи получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда. Ее госпитализировали в критическом состоянии

Легкоатлетка из Уганды получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на кенийские и угандийские СМИ.

По предварительным данным, девушка пострадала после ссоры со своим парнем, который облил ее бензином. Сейчас Чептегеи находится в критическом состоянии, ее госпитализировали в кенийском Элдорете.

Сам мужчина также получил ожоги в результате нападения. Полиция ведет расследование.

У спортсменки есть дом в Кении, где она останавливается, когда приезжает в страну на тренировки.

Чептегеи 33 года. Она представляла Уганду на Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место в марафоне.